وضع مخل وسط الحقل.. ضبط زوجته وعشيقها في أرضه الزراعية فقُتل بدم بارد

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد لربة منزل وعشيقها، بعد إدانتهما بقتل زوجها إثر ضبطه لهما في وضع مخل وسط الزراعات بعزبة الشيخ سويف التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

وتعود تفاصيل القضية رقم 6804 لسنة 2025 جنايات الفتح، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي عزبة الشيخ سويف بالعثور على جثة المواطن "عمرو. ر. م"، 37 عامًا، ملقاة وسط الزراعات بجوار منزله، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، لكشف ملابسات الواقعة.

قاد معاون مباحث المركز، فريقًا من الشرطة السرية لمعاينة موقع الجريمة، ومناقشة أسرة المجني عليه، وفحص علاقاته وخلافاته المحتملة، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة واستخدام التقنيات الحديثة في التحقيق.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو "مصطفى. أ. ع"، 24 عامًا، عامل، وذلك على خلفية علاقة غير شرعية تربطه بزوجة المجني عليه "آيات. ح. م"، 27 عامًا، استمرت لعدة سنوات، وكانا يتقابلان بشكل متكرر في الأرض الزراعية خلف منزلها.

وفي يوم الواقعة، توجهت الزوجة لمقابلة عشيقها في ذات المكان، إلا أن الزوج فاجأهما وضبطهما في وضع مخل، فحاول الصياح لفضح الأمر، ما دفع المتهم إلى خنقه باستخدام حبل كان موجودًا بالمكان، ثم اعتدى عليه بالضرب حتى تأكد من وفاته.