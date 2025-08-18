إعلان

تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

01:16 م الإثنين 18 أغسطس 2025

سفن بضائع

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت أرصفة موانئ البحر الأحمر 6 سفن تجارية وحققت تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 610 شاحنات و103 سيارات، كما سجلت الموانئ وصول ومغادرة 1900 راكبا على الخطين الملاحيين "نويبع -العقبة" و"سفاجا- ضبا".

وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 210 شاحنة و33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 400 شاحنة و70 سيارة، وسجل ميناء سفاجا اليوم الاثنين مغادرة السفينتين Belagos Express والحرية 2، بينما غادرت الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

موانئ البحر الأحمر سفن بضائع
