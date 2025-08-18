50 مليون جنيه من المخدرات.. سقوط عصابة غسل الأموال بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال إنشاء كيانات وهمية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت تحركات المتهمين، لتؤكد التحريات قيامهما بمحاولة إضفاء طابع شرعي على أموال المخدرات عبر الاستثمار في مشروعات تجارية وشراء عقارات ودراجات وسيارات.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما والتحفظ على ممتلكاتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.