دود في الطعام.. قرار بإغلاق مطعم شهير بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إغلاق وتشميع مطعم "عز المنوفي" الشهير بمدينة المنصورة، وذلك بعد اكتشاف ديدان في طعام أحد المواطنين، وثبوت عمل المنشأة بدون ترخيص ومخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بناءً على تقرير لجنة فحصت المحل، والذي أثبت عدم صلاحية بعض الأغذية، وعدم استيفاء اشتراطات التشغيل، بالإضافة إلى محضر حرره مواطن بالواقعة.

ونفذت لجنة من رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بالتنسيق مع الشرطة والصحة، قرار الغلق، حيث تم وضع الشمع على أبواب المحل، وتعهد صاحبه بعدم فضه إلا بتصريح من الجهات المختصة.

وأكد المحافظ أن الإغلاق سيستمر لحين التأكد من التزام المطعم بكافة الاشتراطات الصحية واستيفاء إجراءات الترخيص اللازمة وفقاً للقانون.