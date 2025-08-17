إعلان

طلقة في صدر "ابن العم" تنهي خلاف "10 دقائق ري" بالفيوم

08:38 م الأحد 17 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

قُتل مزارع بطلقة خرطوش في الصدر أطلقها ابن عمه، في إحدى قرى مركز طامية بالفيوم، بسبب خلاف بينهما على أولوية ري الأرض الزراعية لمدة 10 دقائق.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز شرطة طامية.

كشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية، وعمل عليها فريق بحث قاده العقيد محمد ثروت عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، وضم الرائد محمد عشرى رئيس مباحث قسم شرطة مركز طامية، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه (مصطفى ع. أ - 38 عامًا) وابن عمه (25 عامًا)، فأخرج الأخير فرد خرطوش وأطلق منه عيارًا ناريًا استقر في صدر المجني عليه وأرداه قتيلًا في الحال.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

