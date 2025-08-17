محافظ المنيا يمد فترة التقديم لتراخيص ميكروباصات الوقود المزدوج شهرًا

المنيا - جمال محمد:

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة التقديم للحصول على تراخيص سيارات الأجرة الميكروباص (14 راكبًا) العاملة بالوقود المزدوج، لمدة شهر إضافي، لينتهي التقديم في 31 أكتوبر 2025.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء استجابة لزيادة الطلب من المواطنين، وبهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من التراخيص الجديدة، التي تستهدف تحسين خدمات النقل وتوفير وسائل مواصلات آمنة للحد من الاعتماد على سيارات الربع نقل.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للقرار رقم (48) لسنة 2025، الخاص بفتح تراخيص لخطوط سير جديدة تبدأ من القرى إلى المراكز التابعة لها ثم إلى باقي المراكز.

ودعا المحافظ الراغبين في التقديم إلى التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع إدارة المواقف ومرور المنيا.