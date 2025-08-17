إعلان

بعد فيديو السحل.. ضبط المعتدي على "سيدة الشرقية"

07:17 م الأحد 17 أغسطس 2025

سيدة الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

ألقت مباحث مركز شرطة الزقازيق القبض على أطراف واقعة التعدي على سيدة وسحلها على درج سلم، وذلك استجابة لمقطع فيديو وثق الحادثة ونشرته السيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت السيدة أسماء جمال، مُدرسة رياضيات، قد نشرت مقطع فيديو يوثق اعتداء شقيق زوجها عليها بالضرب والسحل بقرية هرية رزنة، متهمةً إياه وزوجته بالاعتداء المتكرر عليها مستغلين غياب زوجها للعمل بالخارج.

وذكرت السيدة في استغاثتها أن الاعتداء طال نجلها أيضًا، وأنها سبق وحصلت على حكم قضائي ضدهما لكنها تنازلت عنه بعد تعهدهما بعدم التعرض لها مجدداً، وهو ما لم يلتزما به.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد صدقي، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيدة الشرقية سحل سيدة الشرقية قرية هرية رزنة ضبط المعتدي على سيدة الشرقية
