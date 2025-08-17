كفر الشيخ - إسلام عمار:

في واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال التي شغلت الرأي العام بمحافظة كفر الشيخ خلال السنوات الأخيرة، أسدلت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية الستار على قضية عُرفت إعلاميًا بـ"مستريحي الذهب"، بعد أن قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، وإلزامهم برد الأموال المستولى عليها من المودعين، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

- تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2021 و2024، حينما تمكن أربعة متهمين بمدينة دسوق من جمع مبالغ مالية طائلة من المواطنين، بلغت قيمتها – بحسب التحقيقات – أكثر من مليار جنيه. المتهمون الأربعة، وهم "سامح.م.ش.أ" (27 عامًا – تاجر مشغولات ذهبية)، و"محمد.ش.ح.أ" (61 عامًا – تاجر مصوغات ذهبية)، و"حسين.ش.ح.أ"، و"أحمد.م.ش.ح.أ"، أوهموا المئات من الأهالي بقدرتهم على استثمار أموالهم وسبائكهم الذهبية في تجارة المعدن النفيس مقابل أرباح شهرية تصل إلى 35%.

وبحسب أوراق القضية رقم 11244 لسنة 2023 جنح قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1247 لسنة 2024 جنايات اقتصادية طنطا، فإن المتهمين روّجوا لنشاطهم غير المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات داخل محال الذهب التي افتتحوها في مدينة دسوق، دون أن يحصلوا على أي تراخيص أو يسجلوا نشاطهم كشركة مساهمة وفقًا للقانون.

- كيف وقعت الجريمة؟

اعتمد المتهمون على جذب ضحاياهم عبر إغراءات الأرباح الضخمة والسريعة، حيث وعدوا الأهالي بنسبة ربح شهرية لم يسبق لها مثيل في السوق بلغت 35%. ومع مرور الوقت، تزايد عدد المودعين الذين وثقوا فيهم، حتى أصبحت الأموال المتحصلة تقدر بأكثر من مليار جنيه، تشمل مبالغ نقدية وسبائك ذهبية.

إلا أن الكارثة وقعت عندما امتنع المتهمون عن رد تلك الأموال، ليتكشف أن الأمر لم يكن سوى عملية نصب كبرى تسترت خلف واجهة تجارة الذهب.

- صدى واسع بين الأهالي

القضية أثارت جدلًا واسعًا بين أهالي مدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ بالكامل، إذ اعتبرها كثيرون جرس إنذار ضد الوقوع في فخ "مستريحي الأموال" الذين يستخدمون إغراء الأرباح الخيالية للإيقاع بضحايا جدد.

المحامي مصطفى محمود، دفاع المجني عليهم، قال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حجم الأموال التي جمعها المتهمون يفوق المليار جنيه، مؤكدًا أن الضحايا أودعوا أموالًا ضخمة وسبائك ذهبية لدى المتهمين بحجة استثمارها، لكنهم فوجئوا بامتناعهم عن السداد بعد مرور فترة.

- الحكم رسالة رادعة

ويرى قانونيون أن الحكم الصادر بحق المتهمين يُعد رسالة رادعة ضد كل من يحاول استغلال المواطنين تحت مسمى "توظيف الأموال"، مؤكدين أن العقوبات المشددة تعكس حرص القضاء على حماية المواطنين وأموالهم من ممارسات غير قانونية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وبهذا الحكم، تنتهي واحدة من أكثر قضايا النصب في تجارة الذهب إثارة للجدل، بعدما تحولت من وعود بالثراء السريع إلى واقع مؤلم ضاع فيه جنى أعمار المئات من الضحايا.