سيدة تعرضت للسحل في فيديو موثق: شقيق زوجي دائم الاعتداء على أسرتي

06:07 م الأحد 17 أغسطس 2025

سيدة تعرضت للسحل

الشرقية - ياسمين عزت:

نشرت مُدرسة مقيمة في مدينة الزقايق بمحافظة الشرقية مقطع فيديو، أعيد نشره على شكل واسع بـ "فيسبوك"، يوثق اعتداء شقيق زوجها عليها، وسحلها على درج سلم منزلها الكائن بقرية هرية رزنة.

وفي منشور لها بـ فيسبوك، أكدت السيدة أن الاعتداء عليها متكرر من قبل شقيق الزوج "محمد. أ - موظف"، وزوجته "أسماء. م - تعمل كوافيرة"، كشفت أن الاعتداءات طالت أيضًا ابنها، على إثر خلافات عائلية، استغل فيها شقيق الزوج غياب أخيه للعمل بإحدى الدول الخليجية، وبقاء الزوجة وابنها في منزلهما دون سند أو رادع.

وأضافت أنها سبق وحصلت على حكم قضائي ضد المعتدين عليها، لكنها تنازلت عنه بعد تدخل وسطاء، وتعهد الجناة بعدم التعرض، إلا أنهم لم يلتزموا بما وعدوا.

وفيها استغاثتها، ناشدت المُدرسة وزارة الداخلية وأمن الشرقية سرعة التدخل وحمايتها من بطش أقاربها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردعهم وضمان أمنها وسلامتها وسلامة ابنها، مؤكدة أنها بصدد تحرير محضر رسمي بالواقعة، خاصةً بعد إصابتها بكدمات وجروح وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها.

مدينة الزقايق قرية هرية رزنة وزارة الداخلية سيدة تعرضت للسحل
