جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور جبريل فتيح، مسئول مؤسسة حياة كريمة بجنوب سيناء، إن المؤسسة توغلت داخل الوديان والتجمعات البدوية لتقديم الدعم والخدمات للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، المحافظ، على الرغم من أنه لم يجري حتى الآن دخول المحافظة في المرحلة الأولى من برنامجها.

وأكد فتيح في تصريح اليوم، أن فعاليات المؤسسة تضمنت في تقديم المساعدات الغذائية، والقوافل الطبية، وحالات إنسانية وتمكين اقتصادي، وندوات ومحاضرات توعوية، والمشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية المختلفة.

وأوضح أن المؤسسة قامت بتوزيع أكثر من 30 ألف كرتونة طعام على الأسر الأكثر احتياجًا داخل الوديان والتجمعات البدوية، وتنفيذ أكثر من 52 قافلة طبية داخل المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن كل قافلة تضمنت عدة تخصصات طبية مختلفة، وتقديم الكشف والعلاج وإجراء العمليات بالمجان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن متطوعي المؤسسة يحرصون على المشاركة في الحالات المستفيدة في إفطار الأسرة المصرية مع رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان ، وتوزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا خلال هذا الشهر الكريم، وإطلاق مبادرة "نقدر في عشر أيام " لمساعدة طلبة الثانوية العامة في مراجعة المواد الدراسية قبل الامتحانات وإقامة البطولة الرياضية لكرة القدم لشباب الوديان.

وتابع: كما جرى تسليم عدد من التروسيكلات على المستحقين، وماكينات خياطة للسيدات المعيلات لتمكينهن اقتصاديًا، وتسليم بضاعة كشك لعدد 6 حالات إنسانية، وتوزيع أجهزة منزلية على الحالات الإنسانية المستحقة، وشنطة مدرسية على طلاب المدارس داخل التجمعات البدوية.

ولفت إلى أنه يجري تنظيم محاضرات وندوات توعوية بالمدارس عن المخاطر التي يتعرض لها الوطن، وبرامج تدريبية لتمكين الشباب في كافة المجالات.