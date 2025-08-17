إعلان

حصد الجائزة الماسية.. مجلس الوزراء يحتفي بإنجاز مستشفى صدر دمنهور

03:28 م الأحد 17 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

احتفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري بإنجاز مستشفى صدر دمنهور، بعدما حصدت المستشفى الجائزة الماسية من المنظمة العالمية للسكتات الدماغية "WSO Angels Awards" عن الربع الثاني من عام 2025، لتسجل بذلك المرة الثامنة على التوالي التي تنال فيها هذا التكريم الدولي المرموق.

ويأتي الإنجاز الجديد تتويجًا لجهود الدولة في تطوير الخدمات الطبية، ضمن مساعٍ وطنية متكاملة أرست معايير التميز الطبي والبحثي لخدمة المرضى، حيث تكرم المنظمة المستشفيات التي تحقق أداءً عاليًا في علاج السكتة الدماغية، وتلتزم بتقديم بيانات مستمرة تسهم في تطوير البحث وتحسين فرص النجاة والتعافي للمرضى.

وتُعد المنظمة العالمية للسكتات الدماغية الهيئة الوحيدة المعنية حصريًا بهذا التخصص على مستوى العالم، إذ تضم أكثر من 3550 فردًا و100 جمعية، ويمثلها نحو 55 ألف متخصص في السكتة الدماغية بمجالات البحث والبيانات السريرية والمجتمعية.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء مستشفى صدر دمنهور الجائزة الماسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور