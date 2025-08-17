إصابة 3 سيدات فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصيبت 3 سيدات بإصابات بالغة، جراء انقلاب سيارة ملاكي اليوم الأحد، عند مدخل مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة مروة محمد إبراهيم، 33 عامًا، مقيمة بمنطقة الحكر، باشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري، وخلع بالكتف الأيمن، إلى جانب جروح متفرقة بالوجه ،شيماء محمد عبد السلام إبراهيم، 40 عامًا، من سكان منطقة الشهداء، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالحوض، إضافة إلى جرح قطعي بالجبهة طوله 3 سم وسحجات وكدمات متفرقة ،إيمان محمود عاشور، 55 عامًا، مقيمة بالتمليك الجاهز، مصابة بما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم مع كدمات بالجسم.

ودفعت مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابات إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.