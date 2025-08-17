جنوب سيناء – رضا السيد:

استجاب الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمطالب مواطني مدينة الطور الخاصة بتوفير لجان طبية متخصصة بالمدينة، لإجراء الكشف الطبي اللازم للتجنيد، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تسيرًا لهم من السفر إلى القاهرة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، بحضور لجنة للكشف الطبي على ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرًا إلى أنه جرى لأول مرة التنسيق لحضور لجنة للسمعيات بمدينة الطور، لإجراء الفحوصات الطبية في نفس المكان للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه لأول مرة سيجري عقد لجنة "الكومسيون الطبي" داخل المحافظة للكشف على ذوي الهمم، وإنهاء مواقفهم التجنيدية دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، وذلك في إطار الحرص على لتيسير على المواطنين، وتقديم خدمات أفضل لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري عقد اللجنة خلال الفترة من 27 سبتمبر المقبل، حتى 1 أكتوبر المقبل، على أن تتواجد اللجنة في منتدى الشباب، ومجمع الفيروز الطبي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يجري استخراج شهادات بدل فقد تحت الطلب، وشهادات للمتخلفين عن سن التجنيد 30 عامًا.

وجرى تحديد المستندات المطلوبة لذوي الهمم، وهي "شهادة ميلاد، فيش جنائي، صورة كارنية الإعاقة، 3 صور بخلفية بيضاء".

والمستندات المطلوبة للمتخلفين عن سن التجنيد 30 عامًا هي "شهادة ميلاد، فيش جنائي، نموذج تأكيد بيانات من السجل المدني، صورة البطاقة، قسيمة الزواج".

ولمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة تحت الطلب، هي صورة من نموذج 110، ويجري تسليم هذه المستندات في قسم تجنيد وتعبئة جنوب سيناء، بمديرية الأمن حتى 25 سبتمبر المقبل.