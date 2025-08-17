أسيوط - محمود عجمي:

وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بسرعة تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي – شمال بوابة أسيوط – والذي أسفر عن إصابة 31 شخصًا ووفاة حالتين، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتي المتوفيين ودعواته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ بزيارة المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث زار مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام (الشاملة) يرافقه كل من الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي حيث تفقدوا أقسام الاستقبال والطوارئ واطلعوا على تقارير الأطباء حول تطورات الحالة الصحية للمصابين، مؤكدين توافر المستلزمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء المتخصصين على مدار الساعة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية والصحية لا تدخر جهدًا في سبيل رعاية أبنائها وتقديم الدعم الكامل لهم، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع المستشفيات الجامعية والعامة لتوفير أفضل سبل الرعاية، فضلًا عن تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة أسر المصابين والمتوفيين.

