العثور على طفل حديث الولادة ملقى بطريق قرية في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر الأهالي اليوم الأحد، على طفل حديث الولادة ملقى في الشارع بالقرب من قرية بني عامر على طريق المسلمية، بنطاق مركز شرطة الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد إبلاغ الأهالي غرفة عمليات شرطة النجدة عثورهم على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في طريق قرية بني عامر- المسلمية بنطاق مركز شرطة الزقازيق.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور على الطفل وتم تسليمه للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تحرر المحضر 9776 إداري والمسجل برقم أحوال 1 بتاريخ 17 أغسطس الجاري.