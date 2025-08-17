كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، بحبس 4 متهمين في قضية توظيف الأموال الشهيرة بمدينة دسوق في كفر الشيخ 10 أعوام مع النفاذ، ورد الأموال المذكورة في المحضر طبقًا للكشف المرفق في أوراق القضية، وتغريم كل متهم منهم مبلغ 100 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

جاء ذلك وفق أحداث القضية رقم 11244 سنة 2023 جنح قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1247 لسنة 2024 جنايات اقتصادية طنطا.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ أحالت كل من "سامح.م.ش.أ"، 27 عامًا، تاجر مشغولات ذهبية، و"محمد.ش.ح.أ"، 61 عامًا، تاجر مصوغات ذهبية، و"حسين.ش.ح.أ"، و"أحمد.م.ش.ح.أ"، إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وتبين أنهم في غضون عام 2021 حتى عام 2024 بدائرة قسم شرطة دسوق تلقوا المتهمون الأربعة أموالا من الجمهور بوسيلة وهي (نظير تشغيلها في مجال تجارة الذهب) لتوظيفها في مجال تجارة المعدن النفيس دون أن يتخذ نشاطه صورة شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ومقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال.

ووجهوا دعوة لجمهور الناس دون تمييز لجمع الأموال لتوظيفها، واستثمارها في تجارة المعدن النفيس، وذلك بأن أعلنوا عن ذلك النشاط عن طريق التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلانات المرئية بمحال الواقعة، وكذا افتتاح محلات مصوغات ذهبية دون أن يتخذوا نشاطهم في صورة شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال.

وامتنعوا عن رد المبالغ، والمتحصل عليها من الجمهور المجني عليهم المبين بالتحقيقات، وبقائمة أدلة الثبوت لاستثمارها عقب إتمام جريمتهم، والمستحقة للمجني عليهم.

وفي السياق قال مصطفى محمود، دفاع المجني عليهم في تصريحات لـ مصراوي، إن تلك القضية معروفة بين الأوساط في مدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ بتوظيف المتهمين الأربعة للأموال من خلال تحصلهم علي مبالغ مالية من المودعين تجاوزت المليار جنيه.

وأضاف دفاع المجني عليهم أن تلك الودائع عبارة عن أموال وسبائك ذهبية بحجة تشغيلها مقابل أرباح شهرية 35% ووفق ذلك هناك حصر فعلي لتلك المبالغ التي أودعها المجني عليهم ضحايا المتهمين الأربعة من خلال كشف يثبت ذلك جرى إيداعه في أوراق القضية.