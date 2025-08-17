

أسيوط- محمود عجمي:

شهد الطريق الصحراوي الغربي، صباح اليوم الأحد، حادثًا مروعًا إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة "الاتحاد العربي"، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين.

وحصل "مصراوي" على القائمة الكاملة بأسماء الضحايا والمصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وارتجاجات.

أسفر الحادث عن وفاة كلا من:

- محمد أحمد عبد الفضيل، 60 عامًا، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وفاطمة محمود حبيب، 55 عامًا، تم نقل الجثمان إلى مستشفى أسيوط العام.

أما المصابون، فقد توزعت إصاباتهم على النحو التالي:

- حسن عبد الرازق حسين، 35 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع.

- مينا فليب لطيف، 28 عامًا، كسر بالكتف الأيسر.

- ثروت توفيق عزيز، 60 عامًا، كسر بالضلوع.

- أحمد علي حسانين، 30 عامًا، اشتباه كسر بالركبة اليمنى.

- صابر وحدي محمود، 26 عامًا، كدمات بالضلوع.

- منال الطيب محمد جاد، 52 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع.

- عزة الطيب جاد المولي، 60 عامًا، كسر بالساعد الأيمن.

- جورج إيهاب سمير، 21 عامًا، كدمات بالجسم.

- حمدي محمد سيد، 38 عامًا، كدمات بالجسم.

- أحمد محمد محمود، 31 عامًا، كسر بالفخذ الأيسر.

- محمود محمد أحمد، 31 عامًا، ما بعد الارتجاج.

- أشرف حنفي عبد القادر، 60 عامًا، ما بعد الارتجاج.

- وهبة مراد وهبة، 53 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيمن.

- أحمد مصري أحمد، 36 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيسر.

- جرجس روماني صليب، 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- روماني إبراهيم تغلب، 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- رامز سمير عزت، 19 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- تامر عبد القادر عبد الواحد، 45 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- أحمد عاطف مصطفى، 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- هشام لبيب حسانين، 51 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات.

- حبيبة هشام لبيب، 19 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- أحمد محمد محمد، 30 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيسر.

- حسن عبد الله محمد، 47 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيمن.

- عاطف حسن علي، 53 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيمن.

- إسلام جمال عبد الفتاح، 32 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- عائشة عاطف على، 64 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- عبد الحميد رمضان عبد الحميد، 19 عامًا، كسر بالقدم الأيمن.

- عبد الحميد محمد عطا، 21 عامًا، كسر بالقدم الأيسر.

- إخلاص صبحي محروس، 26 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- أميرة علي محمد، 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- بشوي يونان عبد السيد، 23 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- تامر جمال أمين، 42 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

- مريم ممدوح عزمي، 25 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

وتتابع الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم رفع آثار التصادم لتيسير الحركة المرورية، وسط توجيهات من محافظ أسيوط بتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسر الضحايا.