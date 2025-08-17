مصرع سيدة وإصابة 9 في حادث تصادم على محور المحمودية بالإسكندرية



الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 9 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، وقع مساء السبت على محور المحمودية أعلى كوبري خورشيد في اتجاه منطقة العوايد شرق الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري خورشيد بمحور المحمودية، في اتجاه منطقة العوايد بنطاق حي المنتزه أول شرق المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 9 آخرين.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.