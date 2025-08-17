إعلان

مصرع سيدة وإصابة 9 في حادث تصادم على محور المحمودية بالإسكندرية

01:34 ص الأحد 17 أغسطس 2025

إسعاف - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 9 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، وقع مساء السبت على محور المحمودية أعلى كوبري خورشيد في اتجاه منطقة العوايد شرق الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري خورشيد بمحور المحمودية، في اتجاه منطقة العوايد بنطاق حي المنتزه أول شرق المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 9 آخرين.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم على محور المحمودية محور المحمودية بالإسكندرية وإصابة 9 في حادث تصادم الإسكندرية النيابة العامة أمن الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان