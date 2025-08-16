وكيل تعليم أسوان يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بنسبة نجاح ٨٠.٩%، وذلك بحضور عصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة لجميع أبنائه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وأعلن وكيل الوزارة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، ولمدة ١٥ يوما.