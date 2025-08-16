غلق وتشميع حمام سباحة خاص بمنفلوط لمخالفته اشتراطات السلامة -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، قرارًا اليوم السبت، بغلق وتشميع أحد حمامات السباحة الخاصة بمركز منفلوط، وذلك لمخالفته الكود المصري والاشتراطات الصحية ومعايير الأمن والسلامة المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية نُفذت بحضور رئيس مجلس مدينة منفلوط.

وأكد السويفي أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي منشأة رياضية أو شبابية - عامة أو خاصة، تثبت مخالفتها لاشتراطات السلامة، مشددًا على أن الغلق الفوري هو الإجراء المتبع في حال عدم الالتزام، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لسلامتهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على توفير بيئة آمنة داخل جميع المنشآت الرياضية والشبابية، بما يضمن ممارسة الأنشطة المختلفة في إطار من الانضباط والسلامة.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الرياضية والصحية، للتأكد من الالتزام الكامل بالأكواد الصحية وضوابط الأمن والسلامة، خاصة في ما يتعلق باستخدام حمامات السباحة.