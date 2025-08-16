الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لبحث عدد من الملفات المهمة الخاصة بقلعة الدراويش، وفي مقدمتها ملف استضافة المباريات الجماهيرية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع موافقته على إقامة مباريات النادي الإسماعيلي أمام الأندية الجماهيرية على ملعب هيئة قناة السويس، إضافة إلى تقديم دعم مالي عاجل للنادي لمساندته في المرحلة الحالية.

وأعرب المهندس نصر أبو الحسن عن تقديره البالغ للفريق أسامة ربيع، وقدم له التهنئة بمناسبة تجديد الثقة الرئاسية في استمراره على رأس هيئة قناة السويس لمدة عام جديد، مؤكدًا أن الهيئة تمثل سندًا قويًا للإسماعيلي في مسيرته الرياضية.