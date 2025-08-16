إعلان

‬الفريق أسامة ربيع يدعم الإسماعيلي ويوافق على استضافة مبارياته الجماهيرية

03:32 م السبت 16 أغسطس 2025

‬الفريق أسامة ربيع يدعم الإسماعيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لبحث عدد من الملفات المهمة الخاصة بقلعة الدراويش، وفي مقدمتها ملف استضافة المباريات الجماهيرية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع موافقته على إقامة مباريات النادي الإسماعيلي أمام الأندية الجماهيرية على ملعب هيئة قناة السويس، إضافة إلى تقديم دعم مالي عاجل للنادي لمساندته في المرحلة الحالية.

وأعرب المهندس نصر أبو الحسن عن تقديره البالغ للفريق أسامة ربيع، وقدم له التهنئة بمناسبة تجديد الثقة الرئاسية في استمراره على رأس هيئة قناة السويس لمدة عام جديد، مؤكدًا أن الهيئة تمثل سندًا قويًا للإسماعيلي في مسيرته الرياضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

?الفريق أسامة ربيع الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان