"كان عايز يجدد النت".. أب يشرع في قتل نجله بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

تباشر نيابة الرمل أول بالإسكندرية التحقيق في واقعة شروع أب في قتل نجله، عقب مشادة نشبت بينهما بسبب تجديد "باقة الإنترنت"، ما أسفر عن إصابة الشاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد وصول شاب (25 عامًا) إلى المستشفى مصابًا بعدة جروح وكدمات.

وكشفت التحريات أن خلافًا نشب بين الشاب ووالده (55 عامًا) حول تجديد باقة الإنترنت، تطور إلى مشاجرة قام خلالها الأب بالتعدي على نجله بالضرب محدثًا إصابته، في محاولة للشروع في قتله.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.





