‬9918 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلن صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ورئيس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، عن انتظام سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة التي انطلقت اليوم، دون تسجيل أي شكاوى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات تستمر لطلاب النظام الحديث بدءًا من السبت 16 أغسطس 2025 حتى 23 أغسطس، بينما تستمر امتحانات طلاب النظام القديم حتى الاثنين 25 أغسطس الجاري.

وأوضح "عبد الحميد" أن طلاب اليوم أدوا امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية، داخل 11 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، بإجمالي 9918 طالبًا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد طلاب النظام القديم بلغ 1742 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب النظام الحديث 8176 طالبًا وطالبة.

