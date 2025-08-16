بحوث الصحراء تزرع محاصيل علفية تتحمل الملوحة بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:



نجحت محطة بحوث جنوب سيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء في زراعة محاصيل علفية تتحمل الملوحة، بهدف توفير أعلاف بديلة تعتمد على المخلفات والنباتات الملحية، في خطوة تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية مبتكرة للتغلب على أزمة نقص الأعلاف، من خلال زراعة محاصيل علفية مقاومة للملوحة، والاستفادة من مخلفات التصنيع الزراعي، تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن التجربة تعد نموذجًا يحتذى به في تحويل التحديات البيئية مثل ندرة المياه وارتفاع ملوحة التربة إلى فرص إنتاجية تخدم المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، إلى أن الجهود تركزت على محورين رئيسيين: الأول زراعة محاصيل علفية مقاومة للملوحة مثل القطف، والدخن، والبانيكم باستخدام المياه المالحة. والثاني تطوير تقنيات لتصنيع أعلاف عالية القيمة الغذائية من المخلفات الزراعية مثل نخيل البلح والموالح والزيتون.

وقال الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إن هذه الجهود ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج لمربي الثروة الحيوانية وتقليل الاعتماد على الأعلاف التقليدية، فضلًا عن حماية البيئة عبر إعادة تدوير المخلفات الزراعية بدلاً من حرقها.

وأضاف الدكتور حسن جودة، رئيس برنامج تصنيع الأعلاف من المخلفات، أن البرنامج يشمل تدريب المزارعين والمربين على كيفية الاستفادة من هذه التقنيات، بما يعزز إنتاجيتهم ويرفع مستوى دخلهم، مؤكدًا أن مواجهة أزمة نقص الأعلاف ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بجنوب سيناء.





