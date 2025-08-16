وزير البترول من السويس: دعم شركات التكرير للوصول إلى كفاءة إنتاجية 100%

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن محافظة السويس لها دور هام بما تضمه من قلاع صناعية بترولية، في مشروعات المحور الثاني من استراتيجية الوزارة والخاص بتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول والبتروكيماويات والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والمهندس كريم بدوي، بديوان عام المحافظة، اليوم، حيث استهل وزير البترول زيارته للسويس بعقد لقاء لبحث سبل التعاون المشترك بين قطاع البترول والمحافظة، بحضور المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار الوزير إلى أن هدف زيارته للسويس هو دعم شركات التكرير والعاملين بها، وتوفير أوجه الدعم اللازم لمواصلة الانطلاق وتحقيق رؤية الوزارة الطموحة على المدى المتوسط، بالوصول إلى كفاءة إنتاجية تصل إلى 100% بمعامل التكرير.

واستطرد الوزير أن ذلك الدعم يعظم الاستفادة من الطاقات المتاحة، ويحقق مردودًا للاقتصاد القومي وللمحافظة، مؤكدًا على أهمية الالتزام داخل الشركات بمحور السلامة وحماية البيئة كأحد الثوابت الأساسية في استراتيجية الوزارة.

وأوضح الوزير أن قطاع البترول قدم دورًا مجتمعيًا بارزًا في السويس، ساهم خلال العامين الماضيين بما يقرب من 30 مليون جنيه في مشروعات المشاركة المجتمعية لدعم المجتمع السويسي، مؤكدًا تطلع الوزارة للتنسيق الكامل مع محافظة السويس من خلال اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول، لتوجيه هذه المساهمات نحو الأولويات التي تحددها المحافظة.

وشدد المهندس كريم بدوي، على أن الهدف من الدور المجتمعي هو تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن السويسي، لافتًا إلى أن المساهمات شملت دعم مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب مبادرات موجهة لذوي الهمم، بما يعكس التزام قطاع البترول بمسئوليته تجاه المجتمع المحلي.

وأكد المحافظ على أهمية الاستفادة من مركز "السويس – ألمانيا" للحام، لتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع وزارة البترول لتأهيل كوادر فنية. كما أكد على الدور الهام لشركات تسويق المنتجات البترولية التابعة للدولة في منظومة محطات الوقود، معربًا عن استعداد المحافظة للتعاون مع شركات "مصر للبترول" و"التعاون" و"الوطنية" في إقامة محطات حديثة على أرض السويس ودعمها بمراكز خدمة متنوعة تحمل علامات تجارية.





