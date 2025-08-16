جنوب سيناء - رضا السيد:

حقق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، خطوة جديدة في عالم جراحات القلب المتطورة، بإجراء أول عملية من نوعها في المحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع الهيئة بجنوب سيناء: "إن فريق قسم القلب بمستشفى شرم الشيخ الدولي – أحد مستشفيات الهيئة – نجح في إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة "TAVI" لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا".



وكانت السيدة تُعاني من ضيق شديد متكلس في الصمام الأورطي، وتضخم في عضلة القلب، إضافة إلى قصور في الشريان التاجي، وذلك بقيادة الخبير في أمراض القلب الدكتور ياسر صادق، ورئيس القسم الدكتور أحمد مصباح.

وأوضح رئيس فرع الهيئة بجنوب سيناء، أن الفحوصات الطبية أثبتت صعوبة إجراء عملية قلب مفتوح للحالة، لذلك تقرر إجراء العملية عبر القسطرة ودون تخدير كامل، باعتبارها إجراءً بسيطًا وآمنًا.

وأضاف رئيس الفرع أنه جرى خلال العملية أيضًا تركيب دعامة في أحد الشرايين التاجية التي كانت تعاني من ضيق، ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المريضة بحالة صحية مستقرة.

وأشار رئيس الفرع إلى أن عملية الـ"TAVI" تُعد من أحدث التقنيات الطبية لعلاج ضيق الصمام الأورطي دون جراحة قلب مفتوح، إذ تساعد المرضى، خاصة كبار السن أو من لديهم مخاطر صحية عالية، على استعادة قدرتهم على التنفس والحركة بسرعة، وتقلل بشكل كبير من فترة التعافي.