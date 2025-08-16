المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، عن المرحلة الأولى للقبول المبدئي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة المصرية عام 2025 للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية؛ وذلك وفقاً للحدود الدنيا التالية لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم :

- كلية الطب: 90.1562%

- كلية طب الأسنان: 87.9687%

- كلية العلاج الطبيعي: 83.125%

- كلية الصيدلة: 82.3437%

- كلية الهندسة: 68.125%

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: (علمي رياضة ) 61.09% – علمي علوم 72.3437%

- برنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال: 53%

وصرح الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أنه للاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطباعة بطاقة الترشيح يرجى الدخول على الرابط التالي بالرقم القومي: اضغط هنا

وعلى الطلاب المقبولين مبدئيًا سرعة طباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات القيد وذلك وفقاً للأيام الآتية:

- الأحد 17/8/2025 الطلاب المرشحون لكليات (الطب - الهندسة)

- الإثنين 18/8/2025 الطلاب المرشحون لكليات (الصيدلة - طب الأسنان)

- الثلاثاء 19/8/2025 الطلاب المرشحون لكليات (العلاج الطبيعى – الحاسبات والذكاء الاصطناعى - العلاقات العامة والإعلان)

وسيسقط حق الطالب في القبول بعد هذا التاريخ وسيحل محله الطلاب بقوائم الانتظار حسب مجموعهم. مع التأكيد على الالتزام بالأيام المحددة أعلاه لكل كلية.

وتشمل إجراءات القيد ما يلي:

أولاً: دفع المصروفات السنوية المعلن للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) بالإضافة إلى (1500 جنيها قيمة التأمين الصحي للطالب (علماً بأن التأمين الصحي إجباري لجميع الطلاب ) بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية من إجمالي المصروفات الدراسية للطالب طبقا لكل كلية؛ وذلك من خلال اذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بإحدى الطرق الآتية:

1. خدمة فوري المتوفرة بمقر الجامعة، علما بأن رسوم خدمة فوري هي:

- 2% من المبلغ المدفوع بحد أقصى 172 جنيه في حالة الدفع الكاش

- 1.5% لكن بدون حد أقصى في حالة السداد بفوري باستخدام البطاقات البنكية

2. السداد في أي من فروع البنك الأهلي المصري دون أي رسوم.

ثانياً: المستندات المطلوبة:

1. بطاقة الترشيح (يتم طباعتها من موقع التنسيق الإلكتروني لجامعة المنيا الأهلية)

2. أصل + 2 صورة من إيصال سداد الرسوم الإدارية

3. أصل + 2 صورة من إيصال سداد الرسوم الدراسية المقررة حسب الكلية المتقدم لها الطالب ووفقا لبطاقة الترشيح

4. أصل + 2 صورة من إيصال سداد رسوم التأمين الصحى عن العام الجامعى.

5. أصل + 2 صورة من شهادة نجاح الثانوية العامة

6. أصل + 2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

7. عدد 6 صورة شخصية حديثة.

8. عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر أو جواز السفر.

9. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

10. ب 100 جنيه طوابع بريد.

11. عدد (1) حافظة بلاستيك بكبسولة.

12. عدد (10) ظرف ابيض ربع فلوسكاب.

ملاحظات هامة:

1. الطلاب المتقدمين ولم يتم قبول رغباتهم الأولى وقبلوا على الرغبة الثانية واعتبروا على قوائم الانتظار الرغبة الأولى وسيعاد تنسيقهم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق ( 20 أغسطس) عقب انتهاء فرصة طلاب المرحلة الأولى في استكمال متطلبات وذلك فى حالة وجود أماكن لم تشغل وحسب مجموعهم بشرط التقدم للجامعة بملف الأوراق كاملا وسداد مصروفات الكلية التى تم قبوله بها خلال المرحلة الأولى.

2. سيسقط حق أي طالب من المقبولين مبدئياً على رغباتهم الأولى في القبول بالجامعة حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم الدراسية المقررة لكل كلية وذلك خلال اليوم المحدد لكل كلية.

- ولا يعتبر قيد الطالب بالجامعة نهائيا إلا بعد:

- الاطلاع على طلب الالتحاق الموجود بالجامعة مع التوقيع عليه من الطالب وولي الأمر أمام مسؤول القبول بالجامعة.

- مراجعة أصول الشهادات بالجامعة.

- التأكد أن الطالب غير مسجل على قاعدة بيانات أي جامعة أخرى.

- اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

3. قبول الطلاب أعلاه هو قبولاً مبدئيا طبقا للبيانات المدخلة من قبل الطالب وفي حالة اكتشاف أي بيانات خاطئة عند تقديم أصول المستندات سيسقط حق الطالب في القبول.

4. الطلاب المتقدمون بشهادات خلاف الثانوية العامة (الثانوية العامة العربية والشهادات المعادلة والأجنبية) سيتم إعلان نتيجتهم لاحقاً عقب معادلة تلك الشهادات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.