رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ابتلعت طفلة رضيعة، اليوم السبت، مادة مخدرة من نوع الحشيش بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رضيعة إلى مستشفى الفرافرة المركزي بعد ابتلاعها المخدرات.

وتبين أن الطفلة "ح.م.ج"، البالغة من العمر 6 أشهر والمقيمة بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، ابتلعت مادة الحشيش المخدرة.

ونُقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث قدمت لها الأطقم الطبية شرابًا ملينًا للمعدة، وأجريت لها عملية غسيل معدة، ووُضعت تحت الملاحظة الطبية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.