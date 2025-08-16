إعلان

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

10:49 ص السبت 16 أغسطس 2025

مستشفى الفرافرة المركزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ابتلعت طفلة رضيعة، اليوم السبت، مادة مخدرة من نوع الحشيش بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رضيعة إلى مستشفى الفرافرة المركزي بعد ابتلاعها المخدرات.

وتبين أن الطفلة "ح.م.ج"، البالغة من العمر 6 أشهر والمقيمة بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، ابتلعت مادة الحشيش المخدرة.

ونُقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث قدمت لها الأطقم الطبية شرابًا ملينًا للمعدة، وأجريت لها عملية غسيل معدة، ووُضعت تحت الملاحظة الطبية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفلة رضيعة مخدر الحشيش محافظة الوادي الجديد غسيل معدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مولود كل16.7 ثانية.. الإحصاء: عدد سكان مصر يرتفع إلى 108 ملايين نسمة
أحمد آدم لمجدي الجلاد: أنا نجم من 25 سنة.. وهذه أسرار اختفائي