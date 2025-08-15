جنوب سيناء – رضا السيد:

لحظات عصيبة عاشتها أم لطفلتين على أحد الشواطئ بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، عقب تعرض طفليتها للغرق، وأخذ جميع المصطافين على الشاطئ محاولة إنقاذ الطفلتين وسط تعالي صرخات الأم التي تستنجد بالجميع لإنقاذهم بعد أن جرفتهم الأمواج داخل البحر.

ووسط حالة التوتر التي عاشتها الأم قامت بالاتصال بالخط الساخن 123 "الإسعاف" لتطلب منهم إنقاذ أطفالها، قائلة بعبارة مقتضبة "الحقوا ولادي بيروحوا مني".

وقال شهود عيان، أن الطفلتين كانتا بصحبة أسرتهم، على شاطئ مدينة رأس سدر، ونزلت الطفلتين البحر وجرفتهم الأمواج لمنطقة عميقة حتى تعرضتا للغرق، ونجحت جهود المصطافين المتواجدين على الشاطئ في استخراج الطفلتين في حالة إعياء شديدة.

وأكد شهود العيان أن سيارتين إسعاف وصلتا عقب تلقي الاستغاثة في أقل من عشر دقائق، وحرص رجالة الإسعاف على نجدت الطفلتين، خاصة أنه جرى استخراج الطفلة الأولى بدون أي علامات حيوية، لكن رجال الإسعاف بدأوا في عملية إنعاش قلبي رئوي لها، وبالفعل استجابت بسرعة ورجعت ليها العلامات الحيوية..

وأوضحوا أنه في نفس الوقت قام المصطافين باستخراج الطفلة الثانية من البحر، قائلين "دي ماتت خلاص"، ولكن كان لرجال الإسعاف كلمة أحرى، لكونهم بتعاملون مع كمة "الموت" بشكل عكسي، وبدل من الاستكانة والاسترخاء والاستسلام، بدأوا في تجفيف جسم الطفلة، وتركيب جهاز الصدمات لها، وإجراء أعمال الإنعاش القلبي الرئوي لها حتى إنقاذها.

وجرى نقل الطفلتين إلى مستشفى رأس سدر المركز، لاستكمال الكشف والفحوصات الطبية لهما.