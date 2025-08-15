البحيرة - أحمد نصرة:

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، المقرر بدؤها صباح غد السبت، وتستمر حتى الثلاثاء 25 أغسطس، داخل 19 لجنة على مستوى 18 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم: "إن الإدارات التعليمية أنهت تجهيز اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح، إضافة إلى تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان".

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة، إلى جانب سيارات طوارئ للتدخل السريع. كما جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة.

وأوضح الديب أن عدد المتقدمين يبلغ 8967 طالبًا وطالبة، بينهم 8532 بالنظام الحديث (365 رياضيات – 6031 علوم – 2136 أدبي) و435 بالنظام القديم (36 رياضيات – 343 علوم – 56 أدبي)، مشددًا على الالتزام بالتعليمات الوزارية وتطبيق إجراءات مكافحة الغش، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.