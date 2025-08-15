‬بدء التعاقد على توصيل المرحلة الثانية من الغاز الطبيعي في الخارجة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بدء تلقي طلبات التعاقد من المواطنين الراغبين في توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم ضمن المرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز، في 4 مناطق وأحياء.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المرحلة الجديدة تشمل: حي البري (الشوارع الرئيسية)، شارع الإمام الشافعي، شارع عثمان البري، وشارع مكتبة يوسف بحي المروة جنوب مدينة الخارجة.

وأوضح المحافظ أن التقديم يتم بمقر خدمة عملاء شركة الغاز الطبيعي في حي المروة بجوار مجمع التمور، على أن يحضر المواطن المستندات التالية:

1- عدد (2) صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي.

2- أصل إيصال كهرباء حديث باسم مقدم الطلب.

3- صورة من عقد الإيجار (ساري المفعول) أو عقد التمليك الخاص بالوحدة السكنية.

وأشار المحافظ إلى أن قيمة التعاقد للمرحلة الثانية تبلغ 5800 جنيه، مع إمكانية التقسيط وفق الأنظمة المعتمدة، ويتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، خلال أيام العمل الرسمية.