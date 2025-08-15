سوهاج - عمار عبد الواحد:

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج العام، في إجراء جراحة عظام كبرى لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بمرض العظام الزجاجية وكسر في عظمة الفخذ، وهي من العمليات الدقيقة والمعقدة؛ نظرًا لهشاشة العظام الشديدة التي يسببها المرض.

تعود التفاصيل إلى تلقي الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استغاثة من والدة الطفلة "ر. م" المحجوزة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، حيث بادر بالتواصل مع مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، ووجّه بنقل الطفلة فورًا إلى مستشفى سوهاج العام. وخلال أقل من 24 ساعة، جرى تجهيز الحالة وإجراء الجراحة بنجاح.

واستغرقت العملية نحو 3 ساعات، تضمنت إصلاح التشوهات بعظمة الفخذ وتثبيت الكسر باستخدام مسمار نخاعي متمدد ذاتي الإطالة، المخصص لحالات العظام الزجاجية.

وقاد الفريق الطبي للعملية كل من: الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى، والدكتور فتحي عبد الفتاح رئيس الهيئة الطبية، والدكتور إسماعيل أمين رئيس قسم التخدير، والدكتور هيثم عطية رئيس قسم العظام ووحدة تشوهات العظام، بمشاركة فريق تمريض متخصص.

وأشاد "دويدار" بجهود أطباء مستشفى سوهاج العام، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتكاتف جميع الجهات يضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يعيش حاليًا عصره الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.