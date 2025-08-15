إعلان

إصابة شخصين في انهيار منزل أثناء الهدم بقنا

10:45 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

إسعاف - صورة أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل مكون من طابقين أثناء أعمال الهدم في قرية الشيخ علي شرق، بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين في القرية المذكورة.

وكشفت المعاينة أن المنزل انهار بشكل مفاجئ خلال عملية الهدم، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى فاو بدشنا لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انهيار منزل قوات الحماية المدنية إصابة شخصين قرية الشيخ علي قنا مدير أمن قنا
