بعد مصرع 5.. محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق القناطر (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى موقع حريق اندلع بأحد مخازن مصانع البلاستيك في منطقة شلقان بمدينة القناطر الخيرية، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص، نُقلت جثامينهم إلى مستشفى القناطر المركزي.

وكان المحافظ قد تابع الحادث بداية من مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة، قبل أن يتوجه ميدانيًا لمتابعة جهود إخماد النيران، إذ جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء و7 سيارات إسعاف، إلى جانب فريق إغاثة من مديرية التضامن الاجتماعي.

ووجّه المحافظ بسرعة صرف التعويضات المقررة لأسر الضحايا، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهم، وقدم العزاء لأسر المتوفين خلال زيارته للمستشفى.