قبل خطبته بساعات.. مصرع شاب في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

خيّم الحزن على قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عقب وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا في حادث سير، قبل ساعات من موعد خطبته.

كان العريس أحمد مسعد الرفاعي يستقل سيارة رفقة عروسه وآخرين في طريقهم إلى مدينة دسوق لشراء شبكة الخطوبة، قبل أن تتعرض السيارة لحادث على طريق قرى خط الساحل بدسوق.

ونُقل العريس إلى مستشفى دسوق العام فاقدًا للوعي والعلامات الحيوية، حيث جرت محاولات لإنعاشه قلبيًا ورئويًا دون جدوى، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصاباته. كما أُصيب مرافقه "عماد.ع.س" (30 عامًا) بكدمات متفرقة في الوجه والذراعين، ويتلقى العلاج اللازم.

وأكد شهود عيان أن أجواء الفرح تحوّلت إلى مأتم، إذ انطلقت مكبرات الصوت في أرجاء القرية تعلن خبر الوفاة بعد ساعات من الإعلان عن الخطوبة، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.