مصرع شخص وإصابة اثنين في انفجار اسطوانة بوتاجاز بقرية في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

توفي شخص وأصيب اثنان آخران في قرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعد أن انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية.

وكان اللواء صلاح الدين هلال مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع انفجار داخل شقة في قرية طنامل، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط الشرطة إلى موقع الحادث.

كشفت المعاينة أن انفجار اسطوانة بوتاجاز في شقة بالدور الرابع بمنزل مكون من أربعة طوابق كان سبب الحادث، وتمكنت القوات من إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي الشقق والمنازل المجاورة.

نتج عن الانفجار وفاة فتحي محمود السعيد (40 عامًا)، متأثرًا بحروق بالغة وتفحم جسده. فيما أصيبت ملك محمد محمود السيد (10 سنوات) باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في المخ، كما أصيب بدير ياقوت الشربيني (25 عامًا) بحالة اختناق. تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.









