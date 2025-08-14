إعلان

طالب أزهري بالشرقية ينهي حياته شنقًا بعد رسوبه في الثانوية

04:15 م الخميس 14 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

الشرقية - ياسمين عزت:

أقدم طالب في المرحلة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية على إنهاء حياته شنقًا، بعدما تلقى نتيجة رسوبه في الامتحانات، ما أدخله في حالة نفسية سيئة.

تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغًا بالعثور على جثة الطالب معلقة بسقف غرفته في منزل أسرته، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الطالب قد فارق الحياة مشنوقًا بحبل.

أفادت والدته في التحقيقات بأن ابنها كان يمر بضائقة نفسية حادة بسبب رسوبه.

ووفقًا للتقرير الطبي، فإن الوفاة حدثت نتيجة فشل في التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية جراء الشنق، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.


وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102


وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.




