معركة الفلاحين ضد الطقس.. كيف يواجه مزارعو الأرز في كفر الشيخ الحُرق؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يواجه مزارعو الأرز في محافظة كفر الشيخ تحديًا جديدًا لحماية محصولهم من التلف، ففي ظل المتغيرات المناخية، بدأت تظهر على المحصول أمراض تهدد إنتاجهم، مما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه.

"الحُرق" يهاجم المحصول

يقول الشحات إسماعيل، أحد مزارعي الأرز، إن الموجة الحارة تعد من أصعب الفترات التي يمرون بها، حيث تسبب لهم صعوبة في مواصلة العمل والمتابعة الدقيقة للمحصول.

وأضاف أنه لاحظ ظهور "نقاط حمراء" على أعواد الأرز، وهي ظاهرة تعرف باسم "الحُرق" بين المزارعين، وتعد من الأمراض التي تظهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه، أكد المزارع أحمد يوسف أنهم سارعوا بتوفير الأدوية والمبيدات الزراعية لمكافحة هذا المرض، وأنهم يواصلون متابعة المحصول عن كثب للتعامل مع أي طوارئ قد تنشأ عن الموجة الحارة.

وفي المقابل، كشف المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أن المديرية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن بشأن تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل أو الثروة الحيوانية.

وأوضح أن المديرية تتابع الوضع عن كثب، وتوفر كل المركبات والمبيدات اللازمة لحماية المحاصيل في الجمعيات الزراعية.

وأشار باز إلى أن هناك توجيهات من قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة لتنظيم ندوات إرشادية وزيارات ميدانية لتوعية المزارعين بكيفية التعامل مع آثار الموجة الحارة وحماية محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية.