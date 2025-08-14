مقتل سيدة في ظروف غامضة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



استقبل مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، سيدة في العقد الخامس من العمر جثة هامدة، في ظروف غامضة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



تبين من التحريات الأولية، وصول المدعوة "وفاء. ع" 46 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية قرية حاجر مشطا جثة هامدة، تم إخطار اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة.



تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.