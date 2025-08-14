إعلان

مقتل سيدة في ظروف غامضة بسوهاج

10:43 ص الخميس 14 أغسطس 2025

جثة - أرشفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:


استقبل مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، سيدة في العقد الخامس من العمر جثة هامدة، في ظروف غامضة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


تبين من التحريات الأولية، وصول المدعوة "وفاء. ع" 46 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية قرية حاجر مشطا جثة هامدة، تم إخطار اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة.


تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

