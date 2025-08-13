حبس شخصين زورا عملات أجنبية ومحلية لترويجها بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز إيتاي البارود حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، اليوم الأربعاء، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على العملاء لتحقيق أرباح مادية.

كانت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة، أكدت تورط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمركز إيتاي البارود، في ممارسة نشاط إجرامي بمجال تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها، واتخاذ مركز إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة هذا النشاط.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية أمنية المتهمين وضبطتهما وبحوزتهما عملات مقلدة بواقع 344 ألف دولار، و5 آلاف جنيه، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التقليد. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.