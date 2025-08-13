بماسورة حديدية.. عامل خردة يقتل زوجته بعد مشادة كلامية بشبين الكوم

المنوفية - أحمد الباهي:

أقدم زوج، اليوم الأربعاء، على قتل زوجته في حي قبلي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بوصول سيدة تُدعى "ر. ا"، تبلغ من العمر 20 عامًا، إلى المستشفى، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، نتيجة تعرضها لاعتداء عنيف من زوجها "ح. ا"، 27 عامًا.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافًا تطور إلى مشادة كلامية بين الزوجين، دفع الزوج إلى الاعتداء على زوجته مستخدمًا ماسورة حديدية، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.