فيديو الاعتداء على "سيدات عقار المنصورة" يقود شقيقين إلى السجن 5 سنوات

الدقهلية - رامي محمود:

لم تمضِ أيام على تداول مقطع فيديو يظهر شقيقين يعتديان على سيدة وابنتيها داخل سلم عقار بمنطقة تقسيم طرطير بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حتى أُحيلا إلى المحاكمة أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة، التي أصدرت حكمها في الدرجة الأولى بالسجن 5 سنوات لكل منهما، في عقوبة وُصفت بالرادعة.

الفيديو الذي حسم القضية جرى تصويره عبر كاميرات المراقبة المثبتة داخل سلم العقار، على خلفية نزاع قضائي بين الطرفين؛ إذ أن والد المتهمين مستأجر لشقة بنظام الإيجار الجديد لدى السيدة المسنة التي تعرضت للاعتداء. وبدأت الخلافات بعد قيام المالكة بتغيير عداد الكهرباء من ميكانيكي إلى عداد مسبق الدفع، لتبدأ بعدها سلسلة من التهديدات والمضايقات من قِبل المستأجرين.

بعد ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة، أحيلت القضية إلى محكمة الجنح في القضية رقم 6958 جنح ثان المنصورة، حيث استندت النيابة إلى المقطع المصوّر كدليل فني، إضافة إلى مستندات قضايا أخرى بين الطرفين، من بينها اتهامات بتزوير إيصالات إيجار ودعوى طرد. وبعد جلسة 29 يوليو الماضي، قررت المحكمة حجز القضية، وأصدرت حكمها أمس 12 أغسطس بالسجن 5 سنوات.

وأوضح محامي المجني عليهن أن المحكمة المختصة بنظر القضايا التي تكون المرأة طرفًا فيها، والمعروفة بـ"جنح المرأة"، هي من أنصفت موكلاته.

وفي بث مباشر لـ"مصراوي"، روت السيدة سهير عبد الشهيد مصطفى، التي تعرضت للاعتداء برفقة ابنتيها، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن المتهمين تربصا لها وحاولا إيذائها بعد نشوب الخلاف حول عداد الكهرباء، ورفض والدهم دفع الإيجار 4 أشهر، ثم تقديم إيصالات مزورة – بحسب قولها – لإثبات السداد.

وأضافت أنها كانت تقيم في العقار بمفردها مع بناتها لسفر أبنائها، وأنها حررت محضرًا بالواقعة، مؤكدة أن يوم الحادث فوجئت بأحد المتهمين يتتبعها على السلم ويغلق باب العقار لمنعها من الدخول، ثم تعدى عليها بالضرب عند محاولة الاستغاثة، ليلتحق به شقيقه في الاعتداء على بناتها.

وأشارت إلى أن تداول الفيديو دفع الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم د. كريم عبد الرازق، إلى التحرك السريع والقبض على المتهمين، ليتم عرضهما على النيابة وحبسهما حتى صدور الحكم بالسجن.