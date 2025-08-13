إعلان

مصرع مسن صدمته سيارة على طريق السويس بالإسماعيلية

03:43 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

لقي مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمته سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ط ص ن 3319)، وذلك على طريق السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة المواطن محمود محمد عبد الله شعلان، 80 سنة، مقيم بمنطقة أبو بلح، متأثرًا بإصاباته في مكان الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث انتظر فريق الإسعاف وصول قوة من النجدة لإنهاء المعاينات، قبل نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، بمرافقة مندوب من الشرطة، لحين استكمال إجراءات التحقيق.

مصرع مسن سيارة طريق السويس الإسماعيلية
