إصابة طالبة بلدغة عقرب خلال امتحانات الدور الثاني بقنا

01:06 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

عقرب

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بلدغة عقرب خلال أداء امتحانات الدور الثاني داخل مدرسة في مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بإصابة طالبة بلدغة عقرب داخل مدرسة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة أ.م، تبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بلدغة عقرب داخل مدرسة الثانوية بنين في نقادة خلال أداء امتحانات الدور الثاني.

نقلت الطالبة إلى مستشفى طوخ لتلقي المصلين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إصابة طالبة بلدغة عقرب امتحانات الدور الثاني قنا
