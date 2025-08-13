المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى مواصلة تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي السياق، أوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، على مدار يومي 11 و12 أغسطس 2025، تحت إشراف الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل المديرية، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1060 مواطنًا، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأضافت الدكتورة وفاء عادل، مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف في: الباطنة (203 حالات)، الجراحة (320 حالة)، النساء وتنظيم الأسرة (30 حالة)، الأطفال (317 حالة)، الأسنان (87 حالة)، الأنف والأذن والحنجرة (103 حالات).

كما تم إجراء تحاليل لعدد 53 عينة دم و66 عينة بول وبراز، و6 حالات موجات صوتية، و14 حالة أشعة سينية.

وتضمنت فعاليات القافلة تنفيذ 9 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 149 مواطنًا، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ108 مواطنين، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى إجراء خلع أسنان لعدد 3 حالات.