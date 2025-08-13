إعلان

كسر خط صرف صحي في الإسكندرية.. والشركة تدفع بفرق طوارئ- صور

12:36 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (3)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (5)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (6)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (7)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (8)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (9)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (10)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (4)
    كسر خط صرف صحي في الإسكندرية بسبب المترو (2)
الإسكندرية - محمد عامر:

تسببت أعمال إنشاء مترو أبو قير في خط صرف صحي قطر 500 مم بمنطقة الظاهرية شرق الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، ما تسبب في تراكم المياه بشارع الكامل.

تلقت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بلاغاً يفيد حدوث كسر بخط رئيسي بمنطقة الظاهرية، وتراكم المياه.

انتقل اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أنه أثناء العمل بخط المترو بمنطقة الظاهرية جرى كسر خط عداية انحدار ٥٠٠مم.

وأوضح نافع، أنه جرى الدفع بفرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسيارات شفط وبدالات

لسرعة الانتهاء من رفع تجمعات مياه الصرف الصحي بشارع الكامل.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أنه يجري العمل علي تحويل مسار الخط خلال ٤٨ ساعة.

