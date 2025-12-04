طليق "فتاة البشعة": زواجنا دام 5 أيام وعرفتها على "تيك توك"

الشرقية - ياسمين عزت:

خرج أحمد بهنسي، طليق الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البشعة"، عن صمته ليرد على موجة التعاطف التي نالتها طليقته مؤخرًا، نافيًا بشكل قاطع أن يكون قد طلب منها الخضوع لاختبار "البشعة" أو طعن في شرفها، مؤكدًا أن زواجهما لم يدم سوى 5 أيام فقط.

وفي حديث خاص لـ"مصراوي"، أعرب الشاب العشريني (23 عامًا) عن دهشته من الفيديوهات المتداولة، متسائلًا: "أطلب منها تبرأ نفسها من إيه؟ لم أتهمها، ولو حدث ذلك لماذا لم أظهر معها في الفيديو؟".

وكشف "بهنسي" أن قصة حبهما بدأت عبر تطبيق "تيك توك"، واتفقا على الزواج خلال شهر واحد رغم رفض أسرته، بعدما أبدت الفتاة وأسرتها رغبة في إتمام الزيجة وتحمل تكاليف تجهيز شقة الزوجية بالإسماعيلية.

سرد "بهنسي"، المقيم بالزقازيق والحاصل على الإعدادية، تفاصيل تضحيته بمصدر رزقه، حيث باع "عربة طعام" كان يعمل عليها بمبلغ 50 ألف جنيه وانتقل للعيش معها في الإسماعيلية.

لكن "الرياح أتت بما لا تشتهي السفن"، إذ اندلعت الخلافات منذ "يوم الصباحية"، واستمرت لمدة 5 أيام فقط، قرر بعدها العودة إلى مسقط رأسه بلا رجعة.

وأكد الطليق أن الطلاق تم رسميًا بتوكيل محامٍ مع تنازل الطرفين عن المحاضر، مختتمًا حديثه برسالة ندم: "لو رجع بيا الزمن مش هدخل تيك توك، وهرجع أشتغل على عربية الأكل وأشوف حياتي بعيدًا عن المشاكل".