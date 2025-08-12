كتبت - داليا الظنيني:

ناقش برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، شكاوى أهالي قرية ميت العز بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، بشأن غياب خدمات الصرف الصحي حتى الآن.

وفي مداخلة هاتفية، أكد المهندس محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن المشكلة قائمة بالفعل، وقد جرى إدراجها ضمن مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الشركة أنهت جميع الدراسات الاستشارية اللازمة، ويجري حاليًا التحضير لبدء الأعمال الإنشائية، المقرر انطلاقها قبل نهاية العام الجاري، بهدف ربط القرية بالمحطات القائمة.

وأضاف عبد العزيز أن المشروع يتضمن تنفيذ الشبكات والبنية التحتية اللازمة، على أن تتولى الشركة استلامه وتشغيله فور اكتماله، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة مباشرة.

وشدد على التزام الشركة بالجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات الأساسية في القرى، ضمن خطة تطوير الريف المصري الشاملة.