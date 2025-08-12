محافظ سوهاج يتفقد المستشفى التعليمي ويوجه 4 تعليمات عاجلة (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل مستشفى سوهاج التعليمي، بهدف الوقوف شخصيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في زيارة ركزت على تقييم الواقع الفعلي للرعاية الصحية.

لم تترك جولة المحافظ قسمًا حيويًا إلا وشملته، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات الخارجية.

حرص "سراج" على التأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض في مواقعهم، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة للمرضى.

خلال تفقده، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمجموعة من التعليمات الواضحة وغير القابلة للتأجيل، وهي:

- المتابعة المستمرة لسير العمل وتلافي أي سلبيات بشكل فوري.

- الاهتمام الكامل بالمرضى وتقديم أعلى مستوى من الرعاية لهم.

- عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية تحت أي ظرف.

- سرعة حل أي مشكلات قد تواجه المرضى أو ذويهم داخل المستشفى.

وأكد المحافظ أن الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة يأتي على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له كهدف استراتيجي.