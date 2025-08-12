إعلان

للمرة الثانية بأسبوع.. انقطاع الكهرباء غدًا عن 20 منطقة بالسويس

07:32 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

للمرة الثانية بأسبوع.. انقطاع الكهرباء غدًا عن 20

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظة السويس عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث ستتأثر 20 منطقة وحيًا في حي فيصل بأعمال الصيانة الدورية غدًا الأربعاء، مما يستدعي انتباه المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة.

أوضح بيان المحافظة أن قطع التيار سيبدأ من الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 3 عصرًا.

ويشمل جزء من السلام، وتعاونيات البحر الأحمر، ومدينة الموشى، ومدينة مبارك 1و2، ومدينة تعاونيات القاهرة، ومدينة الحرفيين، ومدينة تعاونيات اسبيكو، والموقف الأقليمي بالسلام، ومركز طبي مبارك، ومحلات الموقف، وحي الأشجار، وحي الطائف، وحي نجد، وحي عرفات، وحي زمزم.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لأعمال الصيانة التي بدأت الأربعاء الماضي وشملت عددًا من هذه المناطق.

